Росія посилює мілітаризацію шкільної освіти на тимчасово окупованих територіях України, інтегруючи військову підготовку безпосередньо у навчальний план.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Із 1 вересня у школах окупованих Донецька, Макіївки, Докучаєвська й Маріуполя відкриються “козачі класи” для учнів 5-х класів. Окупанти називають це “козачим компонентом у системі освіти”, який включає як ідеологічну обробку, так і початкову військову підготовку.

На відміну від “Юнармії” чи інших парамілітарних структур, де заняття відбуваються у позаурочний час, “козачий компонент” стає обов’язковою частиною шкільної програми.

Фото: Центр протидії дезінформації