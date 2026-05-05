Розпочалася 1532-га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка, Вільна Слобода Сумської області; Цвіткове, Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та Амбарне.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Радьківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Малинівка, Никифорівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Торецького, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Покровськ, Гришине, Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя, Злагода та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.