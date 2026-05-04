Сили оборони: у південно-східній частині Покровська ворог накопичує важку техніку

Ситуація на Покровському напрямку досі залишається складною. Попри втрати, ворог постійно залучає додаткові резерви та намагається прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляють Угруповання військ "Схід".

"На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Противник продовжує наступ для захоплення Покровської агломерації. Зазнаючи втрат, ворог постійно залучає додаткові резерви", – ідеться у повідомленні.

У Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста.

У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки.Водночас українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога.

Також триває бойова робота з виявлення та знищення пунктів управління, позицій операторів БпЛА противника.

"Загострюється ситуація у районі населених пунктів Гришине та Родинське. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають штурмовим групам ворога значних втрат, блокують логістичні шляхи та нищать транспорт ворога", – ідеться у повідомленні.

У зоні відповідальності УВ "Схід" підрозділами ЗСУ здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога, блокування та ураження ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії. Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.