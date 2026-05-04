Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Суспільство / Війна

Російські війська атакували Дніпропетровщину КАБом та дронами, є поранені

Через вчорашню атаку на Синельниківський район постраждав 13-річний хлопчик

Російські війська атакували Дніпропетровщину КАБом та дронами, є поранені
наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, а також скинули авіабомбу. П'ятеро людей поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. 

Понівечені підприємство, інфраструктура, дитячий садок, заправка, приватні будинки, автомобілі. Постраждали п’ятеро людей. Усі лікуватимуться амбулаторно. 

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Пошкоджено житловий будинок та автомобілі. 

За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Синельниківський район постраждав 13-річний хлопчик. У важкому стані його доправили до обласної лікарні у Дніпрі.

