Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще троє поранені

Унаслідок російського терору у Херсонській області загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. "За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – зазначають у відомстві. За даними слідства, упродовж 4 травня російські військові атакували населені пункти Херсонщини артилерією, зокрема реактивною, та дронами різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих, троє цивільних отримали поранення різного ступеню. Так, уранці від наслідків удару з РСЗВ по селу Широка Балка загинула 72-річна жінка. Вдень від ворожої артилерії у Комишанах травми, не сумісні з життям, отримав 71-річний чоловік. Вночі, також від російської артилерії, у Херсоні отримали поранення двоє місцевих жителів. Та у селі Дар’ївка від БпЛА, що окупанти спрямували на одну з вулиць, травмувалася людина. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля ліцею, підприємство харчової промисловості, магазин, автотранспорт. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.