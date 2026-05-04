Прокурори ідентифікували військовослужбовця РФ, підозрюваного у розстрілі цивільних у Херсоні

Під час окупації Херсона російські військові відкрили прицільний вогонь по цивільному авто, в якому перебували люди.

Правохоронці Херсонської області ідентифікували заступника російського командира, який причетний до вбивства трьох цивільних у Херсоні.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Херсонська обласна прокуратура встановила особу російського військовослужбовця, причетного до одного з воєнних злочинів, скоєних у перші дні окупації Херсона - розстрілу цивільного автомобіля з людьми всередині", – ідеться у повідомленні відомства.

29 квітня російському військовому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненим групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Підозрюваний – заступник командира групи спецпризначення центру спеціального призначення Північно-Кавказького округу військ національної гвардії рф.

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 20:00 на одній із центральних вулиць Херсона російські військові відкрили прицільний вогонь по легковому автомобілю, який рухався в їхньому напрямку.

У салоні перебували 22-річна жінка, 17-річна дівчина та 37-річний чоловік за кермом – без зброї, без жодних ознак причетності до бойових дій.

Попри це, підозрюваний разом з іншими російськими військовими відкрив вогонь на ураження. Унаслідок обстрілу всі троє цивільних загинули.

"Розстріл людей, які їхали цивільним автомобілем, - це свідомий воєнний злочин. Наш обов’язок встановити кожного причетного, ідентифікувати виконавців і командирів та забезпечити їхню відповідальність", – наголосив керівник Херсонської обласної прокуратури Сергій Гриценко.