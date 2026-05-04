Суд у Дніпрі визнав жінку винною у держзраді і призначив їй 15 років тюрми

Також у неї конфіскували квартиру та авто. 

Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпрі жінку засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. 

Як повідомили у Офісі генпрокурора, під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала вину та розкаялася.Встановили, що жінка свідомо вийшла на зв'язок із представником країни-агресора через Telegram і погодилась допомогти. Вона лише не підтримувала контакт, а й виконувала конкретні завдання.

Наприклад, засуджена отримала доручення перевірити розташування однієї з військових частин у Дніпрі, підтвердити, що вона функціонує, а також з’ясувати, чи є там озброєння і військова техніка. Цю інформацію вона передала представнику РФ. За даними слідства, такі відомості могли бути використані для ракетних ударів і артобстрілів українських військових.

Також жінка безкоштовно консультувала представника держави-агресора щодо того, як залучати громадян України до підривної діяльності, а також допомагала чоловікам, які діяли в інтересах РФ. 

Водночас вона поширювала в Telegram повідомлення, у якому заперечувала збройну агресію Росії проти України.

Суд визнав жінку винуватою за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) та заперечення збройної агресії РФ (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Соборний районний суд міста Дніпра 29 квітня 2026 року призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. 

У дохід держави передано зокрема автомобіль Mercedes-Benz ML 550 2008 року випуску та квартиру в Дніпрі площею понад 100 квадратних метрів.

