Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія застосувала 11 балістичних ракет і 164 дрони

Було влучання восьми ракет і 14 дронів. 

У ніч на 5 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово та з окупованої АР Крим.

Зафіксовано влучання восьми ракет і 14 дронів на 14 локаціях. Падіння уламків – ще на 10 локаціях, повідомили в Повітряних силах. 

Станом на 09.00 ППО збила і подавила 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів “Пародія” на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

“Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА”, – розповіли військові. 

Відбиття атаки вночі 5 травня
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки вночі 5 травня

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies