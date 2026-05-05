Уночі Росія застосувала 11 балістичних ракет і 164 дрони

У ніч на 5 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово та з окупованої АР Крим.

Зафіксовано влучання восьми ракет і 14 дронів на 14 локаціях. Падіння уламків – ще на 10 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 09.00 ППО збила і подавила 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів “Пародія” на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

“Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА”, – розповіли військові.

Фото: Повітряні сили Відбиття атаки вночі 5 травня