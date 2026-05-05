Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє мешканців Запорізької області загинули унаслідок російських атак

Ще 11 людей поранені.

Троє мешканців Запорізької області загинули унаслідок російських атак
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вчора троє людей загинули, і ще 11 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ та Запорізький район.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, у Вільнянську загинуло подружжя, ще один чоловік – у Комишувасі. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області.Ворог спрямував 2 ракетні удари по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 29 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зарічному, Юльївці, Юрківці, Таврійському, Оріхову, Єгорівці, Широкому, Барвинівці, Рівному, Копанях, Білогір’ю, Добропіллю, Шевченківському, Омельнику, Микільському, Новоселівці, Верхній Терсі та Чарівному.

574 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Мар’ївку, Новоолександрівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку та Цвіткове.

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Павлівці, Лук’янівському, Щербаках та Новоандріївці.

232 артилерійські удари прийшлися по Жовтенькому, Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Надійшло 172 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies