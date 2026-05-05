Троє мешканців Запорізької області загинули унаслідок російських атак

Вчора троє людей загинули, і ще 11 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ та Запорізький район.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, у Вільнянську загинуло подружжя, ще один чоловік – у Комишувасі.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області.Ворог спрямував 2 ракетні удари по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 29 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зарічному, Юльївці, Юрківці, Таврійському, Оріхову, Єгорівці, Широкому, Барвинівці, Рівному, Копанях, Білогір’ю, Добропіллю, Шевченківському, Омельнику, Микільському, Новоселівці, Верхній Терсі та Чарівному.

574 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Мар’ївку, Новоолександрівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку та Цвіткове.

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Павлівці, Лук’янівському, Щербаках та Новоандріївці.

232 артилерійські удари прийшлися по Жовтенькому, Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Надійшло 172 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.