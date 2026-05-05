У Києві відбулась акція протесту, яку організував рух "Жіночий марш" проти ухвалення нового Цивільного кодексу.
Про це передає кореспондентка LB.ua.
Акція відбулась у Маріїнському парку. На думку протестувальників, новий документ порушує права жінок, дітей та ЛГБТК+-спільноти. Вони виступили проти Цивільного кодексу в тому вигляді, яким його презентували до першого читання.
Учасники акції вимагають від авторів документу ознайомитися з правками правозахисників та внести їх до законопроєкту до моменту другого читання.
Нардепів ж закликали бойкотувати голосування, якщо зміни не будуть ухвалені.
- Рада прийняла за основу оновлення та системний перегляд цивільного права України. Згідно із законопроєктом, приватне право України регулюватиметься дев’ятьма книгами, що охоплюють особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини, забезпечуючи дерадянізацію законодавства.