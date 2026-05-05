Четверо людей загинули внаслідок атаки окупантів по Дніпру, є постраждалі (оновлено)

Сьогодні близько 20:00 год росіяни атакували Дніпро. Є поранені та загиблі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки зайнялася пожежа на підприємстві.

Троє людей загинули. Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу.

За оновленою інформацією від ОВА, станом на 21:35, до 16 людей збільшилася кількість постраждалих. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані.

За останніми даними від МВС, загинуло 4 людей.