Четверо людей загинули внаслідок атаки окупантів по Дніпру, є постраждалі (оновлено)

Постраждало підприємство.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні близько 20:00 год росіяни атакували Дніпро. Є поранені та загиблі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки зайнялася пожежа на підприємстві. 

Троє людей загинули. Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу.

За оновленою інформацією від ОВА, станом на 21:35, до 16 людей збільшилася кількість постраждалих. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані.

За останніми даними від МВС, загинуло 4 людей.

  • Росіяни атакували Нікопольський район: відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Окупанти завдали удару дроном по місцевому підприємств.
