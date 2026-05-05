Дроновий альянс Україна-ЄС: Єврокомісія набирає засновників. Що це означає для українських компаній

Європейська комісія оголосила набір засновників Альянсу ЄС-Україна з питань безпілотних літальних апаратів (EU-Ukraine Drone Alliance). Про це повідомила «Європейська правда», також на сайті Єврокомісії розмістили форму для заповнення заявки.

Нова структура має обʼєднати виробників дронів і антидронових систем країн ЄС та України. Зазначено, що українські компанії можуть подаватись на рівних умовах з європейськими і отримати місце в правлінні, що визначатиме пріоритети альянсу.

Метою створення називають протидію дроновій загрозі сьогодення.

«Сильніша європейська дронова і анти-дронова спроможність має ґрунтуватися на уроках України щодо ключової цінності створення інноваційних дронових і контр-дронових екосистем, що поєднують R&D з виробництвом і спираються на масштабовані виробничі потужності та постійний технологічний розвиток», – йдеться в описі.

Які умови

Подаватися можуть юридичні особи з України, країн ЄС, Європейської економічної зони, Європейської асоціації вільної торгівлі, «не контрольовані третіми країнами, з експертизою в дроновій або контр-дроновій сфері».

В українських компаній є час до 25 травня 2026 року.

Перші два роки діятиме Рада засновників, яка складатиметься із компаній, що пройдуть відбір, представників Єврокомісії та України. Через два роки обиратиметься постійна рада, склад якої переобиратимуть кожні три роки.

Члени-засновники також зможуть балотуватися в постійну раду альянсу.

Також зазначено, що представники України матимуть право вето нарівні з представниками Єврокомісії.

Після відбору кандидатів у склад засновників альянсу (на початку червня), заявки від компаній на участь в структурі прийматимуться двічі на рік.

Передбачено, що членство в Альянсі сприятиме розвитку спільних підприємств, взаємному визнанню сертифікації та технологічних стандартів для сумісності, виявленню вразливостей у ланцюгах постачання. Також членство надає доступ до випробувальних потужностей, у тому числі в Україні.

Що відомо в ширшому контексті

Альянс – це частина «Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року» (Defence Readiness Roadmap 2030). Документ був представлений Європейською комісією 16 жовтня 2025 року.

«Україна залишається першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України теж є частиною дорожньої карти. Найсильніша гарантія безпеки – сильна українська оборонна індустрія і сильна українська армія», – заявила Кая Каллас, висока представниця ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, додавши, що «українська дронова оборона – світового рівня».

Фото: EPA/UPG Кая Каллас

Створення Drone Alliance – не перший крок до інтеграції українського оборонпрому в європейську індустріальну базу. У листопаді 2025 року Європейська комісія запустила EUDIS Tech Alliance – платформу для діалогу між державами-членами та оборонними інноваторами. У липні 2025-го оголосили програму BraveTech EU, яка повʼязує українську платформу Brave1 з Європейським оборонним фондом і платформою EUDIS.

У Києві також працює EUDIO (EU Defence Innovation Office), який координує співпрацю. Drone Alliance буде наступним кроком – структурою, яка визначатиме стандарти і пріоритети для всієї дронової галузі ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2025 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення €6 млрд на українське виробництво дронів через Drone Alliance. Кошти йдуть з прибутків від заморожених російських активів.