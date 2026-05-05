​Зеленський доручив Гнатову та Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Про це він повідомив у Telegram.

"Генерал Гнатов доповів щодо наших захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу: є хороші результати. Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу. Рустем Умєров детально доповідав про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Рухаємося за планом", - написав Зеленський.

Він зазначив, що окрема робота ведеться по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Напередодні Зеленський говорив про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що наразі розробляється план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки.

Президент додав, що доручив Гнатову та Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом.