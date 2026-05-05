Світ

Зеленський перебуває з візитом у Бахрейні: запропонував королю укласти Drone Deal

Поїздка не була анонсована. 

Король Бахрейна Хамід ібн Іса Аль Халіфа
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський нині перебуває в Бахрейні. Він провів з королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфою продуктивну розмову, йдеться в дописі президента у Telegram. 

Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості. Зокрема, про удари Ірану та ситуацію в Ормузькій протоіц. 

“Практично щодня наша країна теж під такими ж терористичними ударами, і наші люди мають відповідний досвід повномасштабного захисту. Україна готова ділитися з Бахрейном такою безпековою експертизою та допомагати посилювати захист життя. Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі”, – повідомив президент.

Окрему увагу приділили розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва. 

Король і президент обговорили взаємне відкриття посольств.

Нинішній візит до Бахрейну є першим для Зеленського.

