На круїзному лайнері в Атлантичному океані підтвердили другий випадок хантавірусу. Троє людей померли, ще одна перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє BBC.

Оператор нідерландського судна MV Hondius, компанія Oceanwide Expeditions повідомив, що померли подружжя з Нідерландів та пасажир з Німеччини. Тест на вірус у жінки з Нідерландів виявився позитивним.

Рідкісний вірус також був підтверджений у 69-річного громадянина Великої Британії, якого евакуювали до лікарні в Південній Африці для реанімації.

Двох членів екіпажу – одного британця та одного нідерландця – з непідтвердженими випадками, а також особу, яка близько контактувала з громадянином Німеччини, також планують евакуювати. Корабель зараз стоїть на якорі поблизу Кабо-Верде біля західного узбережжя Африки.

Причину смерті інших пасажирів розслідують. Нідерландець помер минулого місяця, коли судно перебувало в морі. Його дружина пізніше померла після прибуття до лікарні в Йоганнесбурзі, прилетівши туди з острова Святої Єлени, де вона зійшла з судна.

Судно мало пришвартуватися в Кабо-Верде у вівторок, але місцева влада заборонила пасажирам залишати судно з міркувань безпеки. На борту MV Hondius залишаються близько 149 осіб з 23 країн. Людей ізолювали і застосовують гігієнічні протоколи.

Хантавірус зазвичай поширюється від гризунів через їхні фекалії, слину або сечу. Він може спричинити важкі респіраторні захворювання і рідко передається між людьми.

Відомо, що серед членів екіпажу лайнера MV Hondius є п’ятеро українців.