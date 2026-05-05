Росіяни вранці атакували порт у Одесі і пошкодили цивільне судно

Сьогодні, 5 травня, російська армія атакувала порту Одесі і пошкодила цивільне судно.

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.

«Зранку ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав», – розповіли там.

Також додали, що це є черговим ударом по цивільному судноплавству.

Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби.