Росіяни вранці атакували порт у Одесі і пошкодили цивільне судно

Екіпаж не постраждав.

Порт Одеси, ілюстративне фото
Фото: Мінінфраструктури

Сьогодні, 5 травня, російська армія атакувала порту Одесі і пошкодила цивільне судно. 

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.

«Зранку ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав», – розповіли там. 

Також додали, що це є черговим ударом по цивільному судноплавству. 

Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби.

  • У ніч на 5 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 164-ма ударними БпЛА.
