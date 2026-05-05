Росіяни вранці атакували порт у Одесі і пошкодили цивільне судно

Сьогодні, 5 травня, російська армія атакувала порту Одесі і пошкодила цивільне судно.
Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.
«Зранку ворог завдав удару по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав», – розповіли там.
Також додали, що це є черговим ударом по цивільному судноплавству.
Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби.
- У ніч на 5 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 164-ма ударними БпЛА.