На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 4 травня до ранку 5 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:

У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік.

До медичного закладу звернулись жителі Середино-Будської громади: жінки 52, 65 та 72 років, чоловіки 36 і 51 років, які постраждали під час обстрілів, що були у громаді з 1 по 3 травня.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Степанівська

Миколаївська сільська

Юнаківська

Миропільська

Білопільська

Глухівська

Есманьська

Зноб-Новгородська

Шосткинська

Середино-Будська

Ямпільська

Чупахівська

Великописарівська.

Ворог застосовував, міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, транспортні засоби;

у Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, приватний легковий автомобіль;

у Конотопській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлову будівлю, автомобілі;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Ямпільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, приміщення закладу охорони здоров’я, нежитлове приміщення;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 41 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 30 хвилин.