На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 4 травня до ранку 5 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:

  • У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік.
  • До медичного закладу звернулись жителі Середино-Будської громади: жінки 52, 65 та 72 років, чоловіки 36 і 51 років, які постраждали під час обстрілів, що були у громаді з 1 по 3 травня.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська 
  • Степанівська
  • Миколаївська сільська
  • Юнаківська
  • Миропільська
  • Білопільська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Зноб-Новгородська
  • Шосткинська
  • Середино-Будська
  • Ямпільська
  • Чупахівська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував, міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, транспортні засоби;
  • у Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, приватний легковий автомобіль;
  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлову будівлю, автомобілі;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, приміщення закладу охорони здоров’я, нежитлове приміщення;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 41 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 30 хвилин.

