На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 4 травня до ранку 5 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів:
- У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік.
- До медичного закладу звернулись жителі Середино-Будської громади: жінки 52, 65 та 72 років, чоловіки 36 і 51 років, які постраждали під час обстрілів, що були у громаді з 1 по 3 травня.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Степанівська
- Миколаївська сільська
- Юнаківська
- Миропільська
- Білопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Зноб-Новгородська
- Шосткинська
- Середино-Будська
- Ямпільська
- Чупахівська
- Великописарівська.
Ворог застосовував, міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, транспортні засоби;
- у Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, приватний легковий автомобіль;
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлову будівлю, автомобілі;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Ямпільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, приміщення закладу охорони здоров’я, нежитлове приміщення;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 41 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 30 хвилин.