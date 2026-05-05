ЦПД: напередодні 9 травня у Москві та Санкт-Петербурзі вимкнули мобільний інтернет

Напередодні Дня перемоги у Москві та Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Жителі найбільших російських міст масово скаржаться на відсутність зв’язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів з “білих списків”, проблеми з онлайн-сервісами, зокрема банківськими, та навіть на неможливість відправки СМС.

Влада Росії традиційно пояснює ці обмеження “цілями безпеки” та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема парадом на Червоній площі за участі російського диктатора Володимира Путіна.

“Масові обмеження зв’язку та оголошене путіним «святкове» перемир’я вкотре засвідчили, що попри всі старання ru-пропаганди кремль насправді неспроможний захистити головні міста рф для проведення «сакральних» для росії дійств”, – зазначили у Центрі.

Крім того, Кремль використовує “парад побєди” як привід, щоб ще сильніше закрутити гайки та посилити цифрову “залізну завісу”.