УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ЦПД: напередодні 9 травня у Москві та Санкт-Петербурзі вимкнули мобільний інтернет

Влада Росії традиційно пояснює ці обмеження “цілями безпеки” та підготовкою до проведення параду.

Напередодні Дня перемоги у Москві та Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Жителі найбільших російських міст масово скаржаться на відсутність зв’язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів з “білих списків”, проблеми з онлайн-сервісами, зокрема банківськими, та навіть на неможливість відправки СМС.

Влада Росії традиційно пояснює ці обмеження “цілями безпеки” та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема парадом на Червоній площі за участі російського диктатора Володимира Путіна.

“Масові обмеження зв’язку та оголошене путіним «святкове» перемир’я вкотре засвідчили, що попри всі старання ru-пропаганди кремль насправді неспроможний захистити головні міста рф для проведення «сакральних» для росії дійств”, – зазначили у Центрі.

Крім того, Кремль використовує “парад побєди” як привід, щоб ще сильніше закрутити гайки та посилити цифрову “залізну завісу”.

  • У березні ЦПД повідомляло, що росіянам і далі вимикатимуть мобільний інтернет, мета – створити “цифрову залізну завісу". Москва тестує впровадження “білих списків” сайтів, які залишатимуться доступними навіть під час відключень.
