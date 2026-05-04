В Берліні заборонили російську символіку на заходах 8 та 9 травня

Під заборону підпадають також банери колишнього Радянського Союзу, Білорусі та Чечні.

В Берліні продовжили заборони що стосуються заходів біля радянських військових меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та Шенгольцер-Гайде, присвячених завершенню Другої світової війни, 8 та 9 травня.

Про це пише Berliner Morgenpost.

Прапори та банери колишнього Радянського Союзу, Білорусі та російської республіки Чечня заборонені. Заборона також включає носіння військової форми, відображення літер «V» або «Z» та демонстрацію так званих георгіївських стрічок.

Зображення глав держав Росії, Білорусі та Чечні також не можуть бути розміщені. Дипломати та ветерани Другої світової війни частково звільнені від цього правила.

Також заборонено виконання та спів російських маршових або військових пісень, а також демонстрацію символів та знаків розрізнення, що прославляють російсько-українську війну, таких як зображення України без урахування окупованих Росією територій та прапори сепаратистських територій, анексованих Росією.