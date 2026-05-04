В Росії знайшли мертвого засновника військ РХБЗ Станіслава Петрова

В Москві знайшли мертвим генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова. Його тіло виявили родичі вранці 2 травня у квартирі в центрі Москви.

Про це повідомляє Новинарня.

Петров був засновником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії, який відіграв важливу роль у створенні важкої вогнеметної системи ТОС-1 “Буратіно”.

За попередньою версією, він скоїв самогубство. Біля тіла знайшли пістолет. Про це пише російське пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на правоохоронні органи.

Станіславу Петрову було 87 років.

Хто такий Станіслав Петров?

Він був одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР, служив там з 1959 року. Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після розпаду СРСР став першим керівником військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони Росії. Петров мав звання доктора військових наук.

Станіслав Петров брав участь у розробці та прийняття на озброєння російської армії вогнеметно-запалювальних і аерозольних засобів.

Він відіграв важливу роль у появі важкої вогнеметної системи ТОС-1 “Буратіно”. Петров ініціював відправлення двох експериментальних установок ТОС-1 «Буратіно» до Афганістану для участі у бойових діях.