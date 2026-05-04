Зеленський і Фіцо провели зустріч у Єревані: Словаччина готова підтримати вступ України до ЄС

За кілька днів до зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти вони провели телефонну розмову.

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський у Єревані, 4 травня

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху, повідомив президент у X за результатами переговорів.

Лідери обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідань урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Також йшлося про обмін візитами до Києва й Братислави.

“Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин”, – прокоментував президент України.

I met with the Prime Minister of Slovakia, @RobertFicoSVK, in Yerevan. Ukraine is open to constructive dialogue with Slovakia and is interested in developing strong relations.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026