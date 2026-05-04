Зеленський і Фіцо провели зустріч у Єревані: Словаччина готова підтримати вступ України до ЄС

За кілька днів до зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти вони провели телефонну розмову. 

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський у Єревані, 4 травня
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху, повідомив президент у X за результатами переговорів.

Лідери обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідань урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Також йшлося про обмін візитами до Києва й Братислави. 

“Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин”, – прокоментував президент України.

  • Словаччина підтримувала Угорщину в питанні тиску на Україну для відновлення транзиту російської нафти “Дружбою”. Фіцо висловлював сумнів, що нафтопровід справді був пошкоджений російським ударом.
  • Також країна висловлювала готовність блокувати 20-ий пакет санкцій проти Росії, допоки транзит нафти з Росії не запрацює знову.
  • Словацький прем'єр збирався відвідати парад на 9 травня в Москві – попри те, що європейська спільнота ігнорує російські заходи у зв'язку з війною проти України. Зрештою від участі в параді він відмовився, але не відмовився від ідеї з'їздити до Росії.
