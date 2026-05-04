The Washington Post: несхвалення Трампа досягло нового максимуму

71% респондентів переконані, що Дональд Трамп є не чесним та не заслуговує на довіру, майже 67% кажуть, що він не обмірковує ретельно важливі рішення. 

Президент США Дональд Трамп
Роботу Дональда Трампа на посту президента США схвалюють 37% опитаних американців, не схвалюють 62%. Це найгірші показники за два його терміни на посаді. 

Про це свідчать результати опитування Washington Post-ABC News-Ipsos.

Серед республіканців рейтинг схвалення діяльності Трампа залишався стабільним на рівні 85%, але його рейтинги серед незалежних виборців, що схиляються до республіканців, досягли нового мінімуму в 56%. Його рейтинг схвалення серед незалежних виборців загалом становить 25%.

Зростаюча частка американців ставить під сумнів розумову спроможність Трампа на цю посаду. 59% респондентів кажуть, що він не має достатньої розумової спроможності, а 55% переконані, що він не має достатньо доброго фізичного здоров'я, щоб ефективно виконувати свою роботу. 

71% респондентів переконані, що Дональд Трамп є не чесним та не заслуговує на довіру, майже 67% кажуть, що він не обмірковує ретельно важливі рішення. 

66% респондентів не схвалюють його дії щодо війни з Іраном і 33% схвалюють. Стосунки з партнерами США негативно оцінюють 65% респондентів, 33% – підтримують 

76% негативно оцінють його дії, які впливають на загальну вартість життя у США, 23% – позтивно оцінюють. 72% негативно оцінюють його дії щодо інфляції, тоді як 27% підтримують їх. Загалом економічну політику Трампа не схвалюють 65%, схвалюють лише 34%. 

Найвищий рівень підтримки президент США має у питаннях боротьби з незаконною імміграцією (40% схвалюють, 59% – не схвалюють) та посилення кордону з Мексикою (45% проти 54%). 

Слабкі рейтинги схвалення президента ставлять під серйозну загрозу здатності республіканців зберегти більшість у Палаті представників на проміжних виборах у листопаді цього року, а тепер загрожують і їхній більшості в Сенаті. Серед зареєстрованих виборців демократи мають перевагою в 5% питанні, яку партію підтримують на виборах до Палати представників. 

Перевага демократів зростає до дев'яти відсотків серед тих, хто абсолютно впевнений, що братиме участь у виборах. 

Ті республіканці, які ідентифікують себе як MAGA, частіше (77%) кажуть, що вони абсолютно впевнені, що підуть на вибори, порівняно з 59% меншої групи республіканців, які не ідентифікують себе як MAGA. Тим часом 79% усіх, хто ідентифікує себе як демократи, кажуть, що вони абсолютно впевнені, що братимуть участь у виборах.

Велика кількість американців кажуть, що вони не довіряють жодній політичній партії у вирішенні важливих питань, зокрема 23% говорять так про імміграцію, 27% – про економіку, 28% – про злочинність та 33% – про інфляцію. 51% не довіряє жодній партії у вирішенні питань штучного інтелекту.

