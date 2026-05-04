Мерц применшив важливість рішення США щодо виведення військових з Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримуватиме тісні зв'язки з Вашингтоном, незважаючи на плани Дональда Трампа вивести тисячі американських військових з країни, пише DW.

В етері немецького телебачення Мерц підкреслив, що не відмовиться від трансатлантичних відносин чи співпраці з Трампом, навіть якщо розбіжності щодо війни в Ірані збережуться.

Мерц сказав, що переконаний, що “американці є для нас важливими партнерами, найважливішими в Північноатлантичному альянсі”.

Він додав, що повинен “визнати”, що президент США має іншу думку, ніж уряд Німеччини, з таких питань, як ядерна угода з Іраном. Однак Європа та США мають “спільний інтерес” у співпраці над припиненням цього конфлікту, а також війни в Україні.

Щодо оголошеного виведення військ Мерц сказав: “Це може бути трохи перебільшено, але у цьому немає нічого нового”.