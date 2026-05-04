КМІС: за місяць рівень довіри до Зеленського знизився на 4 %, але все ще перевищує 50 %

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського серед опитаних українців дещо знизився: в березні 62 % респондентів відповіли, що довіряють йому, а в квітні таких було 58 %. Відповідні результати дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Частка тих, хто не довіряє президенту, зросла з 32 % до 36 %. Баланс довіри-недовіри відповідно зараз становить +22 % порівняно з березневими +30 %.

"Крім цього, потрібно враховувати, що серед 58%, які довіряють В. Зеленському, 25% «повністю» довіряють, а решта 33% довіряють «скоріше». При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 18% «зовсім» не довіряють, а 18% не довіряють «скоріше»", – повідомили в КМІС.

28 % опитаних хотіли б бачити Володимира Зеленського президентом і після війни – це дещо вище, ніж у жовтні 2025-го, коли таку відповідь дали 25 %. Ще 16 % вважають, що він може лишитися в політиці в іншій ролі – як нардеп чи голова партії.

30 % хочуть, аби він пішов із політики. Це менше, ніж в жовтні, коли так відповіли 36 % опитаних.

"Вважають, що В. Зеленський має зазнати кримінального переслідування – 15% (без змін порівняно з результатами на початку жовтня 2025 року)", – додали в КМІС.

Серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, 70 % хочуть бачити його президентом після війни. Серед тих, хто скоріше довіряє йому, таких 28 %. Серед тих, хто скоріше не довіряє, 62 % вважають, що він має піти з політики, а 15 % – що він має зазнати кримінального переслідування. Серед тих, хто зовсім не довіряє йому, 64 % не хочуть більше бачити його в політиці і наполягають на кримінальних справах.

Опитування проводили 20-17 квітня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх вільних регіонах України. Опитали 1005 респондентів від 18 років.