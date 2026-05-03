Франція виступає за поступову інтеграцію України в ЄС без «скорочених шляхів»

Франція підтримує поступове наближення України до ЄС, проте наголошує, що для повноправного членства не може бути жодних спрощених процедур.
Про це заявив міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад, передає «Укрінформ» із посиланням на Le Figaro.
За словами мністра, інтеграція України, Молдови та країн Західних Балкан — це тривалий процес, який потребує проведення реформ, зокрема, у сферах боротьби з корупцією та верховенства права.
Аддад запропонував для України формат поступового зближення з проміжним статусом і посиленою участю у політиках Союзу. Водночас він наголосив, що сам ЄС також має реформуватися, аби стати більш гнучким.
«Одне з рішень - запропонувати більш поступове зближення до вступу, з проміжним статусом і посиленою інтеграцією в політики Союзу. Але щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, треба говорити правду: жоден скорочений шлях неможливий. Країни мають реформуватися. І сам Союз також має реформуватися та стати більш гнучким», - сказав посадовець.
Коментуючи війну, міністр зауважив, що Росія залишатиметься постійною загрозою для європейської безпеки навіть після припинення вогню. Він підкреслив провідну роль Франції у координації допомоги Україні та зазначив, що попри розрахунки Путіна, Європа зберігає єдність уже протягом чотирьох років повномасштабного протистояння.
- Віцепрем’єр-міністр з питань євроантлантичної інтеграції Тарас Качка повідомляв, що Україна отримала від ЄС 185 вимог, зокрема, треба ухвалити близько 300 законів. Віцепрем'єр висловив сподівання, що наступного року можна буде підписати договір про вступ України до Євросоюзу.
- Тим часом країни Євросоюзу готують пакет переваг для нашої держав, щоб наблизити її до блоку, але без надання пришвидшеного вступу.
- Очікується, що така пропозиція передбачатиме розширений доступ до ринку та більшу участь у програмах та інституціях ЄС. Київ сигналізує, що не проти.
- А ось канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав швидкий вступ України в Європейський Союз нереалістичним. Принаймні, до 2028 року.
- Він обґрунтував це неможливістю прийняти в ЄС країну, яка перебуває у стані війни. Зате Мерц запропонував прискорити вступ іншим чином.
- Глава уряду Німеччини вважає, що наша держава може стати ближчою до ЄС ще до отримання статусу повноправного члена. Зокрема, йдеться про участь українських представників у роботі Європейської ради, Європарламенту та Єврокомісії, хоча на цьому етапі вони не матимуть права голосу.