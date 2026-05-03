Франція виступає за поступову інтеграцію України в ЄС без «скорочених шляхів»

Пропонують формат поступового зближення з проміжним статусом і посиленою участю у політиці блоку.

Франція підтримує поступове наближення України до ЄС, проте наголошує, що для повноправного членства не може бути жодних спрощених процедур.

Про це заявив міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад, передає «Укрінформ» із посиланням на Le Figaro.

За словами мністра, інтеграція України, Молдови та країн Західних Балкан — це тривалий процес, який потребує проведення реформ, зокрема, у сферах боротьби з корупцією та верховенства права.

Аддад запропонував для України формат поступового зближення з проміжним статусом і посиленою участю у політиках Союзу. Водночас він наголосив, що сам ЄС також має реформуватися, аби стати більш гнучким.

«Одне з рішень - запропонувати більш поступове зближення до вступу, з проміжним статусом і посиленою інтеграцією в політики Союзу. Але щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, треба говорити правду: жоден скорочений шлях неможливий. Країни мають реформуватися. І сам Союз також має реформуватися та стати більш гнучким», - сказав посадовець.

Коментуючи війну, міністр зауважив, що Росія залишатиметься постійною загрозою для європейської безпеки навіть після припинення вогню. Він підкреслив провідну роль Франції у координації допомоги Україні та зазначив, що попри розрахунки Путіна, Європа зберігає єдність уже протягом чотирьох років повномасштабного протистояння.