В німецькому Лейпцигу автомобіль в'їхав на пішохідну зону, є загиблі та поранені.
Про це інформує Spiegel з посиланням на місцеву поліцію та мера Лейпцига.
Відомо про двох загиблих, трьох тяжко поранених та ще 20 постраждалих.
Поліція заявила, що підозрюваним у скоєнні злочину є 33-річний чоловік, який мешкає в Лейпцигу. Мотив злочину поки невідомий. Прокуратура розслідує два звинувачення у вбивстві та щонайменше два звинувачення у замаху на вбивство.
Чоловіка затримали біля його автомобіля та заарештували без опору. Повідомляється, що він перебуває під вартою.
На місці події працювало приблизно 40 пожежників та 40 парамедиків.
- Це вже не перший подібний інцидент в Німеччині за останні роки. Раніше, автомобіль врізався в групу людей на різдвяному ярмарку в місті Магдебург на сході Німеччини.
- У Мюнхені автомобіль збив групу людей біля залізничного вокзалу, постраждало 20 людей.