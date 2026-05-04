В німецькому Лейпцигу автомобіль в'їхав на пішохідну зону, є загиблі та поранені.

Про це інформує Spiegel з посиланням на місцеву поліцію та мера Лейпцига.

Відомо про двох загиблих, трьох тяжко поранених та ще 20 постраждалих.

Поліція заявила, що підозрюваним у скоєнні злочину є 33-річний чоловік, який мешкає в Лейпцигу. Мотив злочину поки невідомий. Прокуратура розслідує два звинувачення у вбивстві та щонайменше два звинувачення у замаху на вбивство.

Чоловіка затримали біля його автомобіля та заарештували без опору. Повідомляється, що він перебуває під вартою.

На місці події працювало приблизно 40 пожежників та 40 парамедиків.