Зеленський: Україна і Словаччина готують спільне урядове засідання

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість зі Словаччиною щодо підготовки спільного засідання урядів двох країн, яке може відбутися вже найближчим часом.
Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, пише "Укрінформ".
"Ми зустрілися з Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Словаччини. Ми домовилися з ним, що до кінця червня у нас буде підготовка урядових засідань двох країн", – зазначив Зеленський.
Йдеться про зустріч на рівні урядів із участю всіх міністрів. Наразі дипломати визначають місце проведення – у Братислава або Київ.
"Це важливо. Там вже конкретні речі, співробітництво. Це також, я вважаю, хороший сигнал", – підкреслив Глава держави.
Президент також відзначив значення свого візиту до Вірменії, наголосивши на активізації української дипломатії в регіоні.
"Важливо, що Україна тут, був Азербайджан, зараз Вірменія. Я вважаю, що це важливий політичний сигнал. Ми розблоковуємо ці напрямки перший раз за 24 роки", – наголосив Зеленський.
Окрім цього, він повідомив про відновлення контактів із Грузією на високому рівні.
"Також ми вперше за довгий час поговорили з прем’єр-міністром Грузії. Вважаю, це також правильно", – зазначив Президент.
- Під час зустрічі Володимира Зеленського із Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, словацький прем’єр-міністр запевнив, що Братислава підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху