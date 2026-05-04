Зеленський: Україна і Словаччина готують спільне урядове засідання

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський у Єревані, 4 травня

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість зі Словаччиною щодо підготовки спільного засідання урядів двох країн, яке може відбутися вже найближчим часом.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, пише "Укрінформ".

"Ми зустрілися з Робертом Фіцо, прем’єр-міністром Словаччини. Ми домовилися з ним, що до кінця червня у нас буде підготовка урядових засідань двох країн", – зазначив Зеленський.

Йдеться про зустріч на рівні урядів із участю всіх міністрів. Наразі дипломати визначають місце проведення – у Братислава або Київ.

"Це важливо. Там вже конкретні речі, співробітництво. Це також, я вважаю, хороший сигнал", – підкреслив Глава держави.

Президент також відзначив значення свого візиту до Вірменії, наголосивши на активізації української дипломатії в регіоні.

"Важливо, що Україна тут, був Азербайджан, зараз Вірменія. Я вважаю, що це важливий політичний сигнал. Ми розблоковуємо ці напрямки перший раз за 24 роки", – наголосив Зеленський.

Окрім цього, він повідомив про відновлення контактів із Грузією на високому рівні.

"Також ми вперше за довгий час поговорили з прем’єр-міністром Грузії. Вважаю, це також правильно", – зазначив Президент.