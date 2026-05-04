"Не вважаю деякі речі, сказані про нас, правильними": Мелоні розкритикувала Трампа

Ідеться про рішення президента США вивести американські війська з деяких європейських баз.

Джорджа Мелоні і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розкритикувала рішення президента США Дональда Трампа щодо виведення американських військ з європейських баз, зокрема і з Італії.

Про це очільниця італійського уряду сказала у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, пише ANSA.

Як пише агенство, Мелоні підкреслила, що Італія завжди сумлінно виконувала свої обов'язки перед НАТО та міжнародною спільнотою. Ідеться і про місії в яких Італія не мала прямого інтересу , наприклад в Афганістані.

"Я не вважаю деякі речі, сказані про нас, правильними", – прокоментувала Мелоні наміри Трампа про виведення військ.

Вона додає. що європейським державам підвищувати оборонну здатність та підвищувати безпеку, оскільки Вашингтон уже тривалий час розглядає скорочення військової присутності в Європі.

