П’ять громадян України є серед членів екіпажу лайнера MV Hondius, на якому зафіксовані випадки захворювання на хантавірус.

Про це повідомили в МЗС України, передає Радіо Свобода.

Як зазначили у відомстві, проблем зі здоровʼям в українців не зафіксовано.

Згідно з офіційною інформацією від Oceanwide Expeditions, судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Вживаються суворі запобіжні заходи, включаючи ізоляцію, гігієнічні протоколи та медичний моніторинг.

На борту лайнера перебуває 149 осіб, які належать до громадянства 23 країн. Як зазначили в МЗС, оператор судна Oceanwide Expeditions тісно співпрацює з місцевими та міжнародними органами влади, включаючи ВООЗ, Міністерство закордонних справ Нідерландів.