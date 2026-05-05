П’ять громадян України є серед членів екіпажу лайнера MV Hondius, на якому зафіксовані випадки захворювання на хантавірус.
Про це повідомили в МЗС України, передає Радіо Свобода.
Як зазначили у відомстві, проблем зі здоровʼям в українців не зафіксовано.
Згідно з офіційною інформацією від Oceanwide Expeditions, судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Вживаються суворі запобіжні заходи, включаючи ізоляцію, гігієнічні протоколи та медичний моніторинг.
На борту лайнера перебуває 149 осіб, які належать до громадянства 23 країн. Як зазначили в МЗС, оператор судна Oceanwide Expeditions тісно співпрацює з місцевими та міжнародними органами влади, включаючи ВООЗ, Міністерство закордонних справ Нідерландів.
- Троє людей померли, ще троє захворіли після ймовірного спалаху хантавірусу на круїзному судні, що базується в Нідерландах. Хантавірус – це вірус, який передається гризунами і може спричиняти смертельні респіраторні захворювання.