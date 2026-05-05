Поряд із Білим домом сталася стрілянина, пресу евакуювали

Невідомо, чи пов'язаний інцидент з президентом США.

Монумент Вашингтона за огорожею
Фото: EPA/UPG

Секретна служба США, яка займається охороною президента Дональда Трампа, повідомила про стрілянину біля Національної алеї у Вашингтоні, на відстані близько милі від Білого дому.

Як пише The Hill, на перетині 15-ої вулиці та Індепенденс-авеню біля Монументу Вашингтона правоохоронець, застосовуючи заходи у відповідь на порушення громадського порядку, поранив одну людину, стан якої наразі невідомий.

Президент Трамп мав поспілкуватися із пресою на Північній галявині Білого дому, але представників преси евакуювали до кімнати для брифінгів, захищеної від зовнішнього впливу. Громадян просили уникати центру міста через роботу надзвичайних служб. 

Невідомо, чи пов'язані постріли на головній вулиці столиці з главою держави. Останній тиждень у Вашинтоні напружена безпекова ситуація після того, як стрілянина сталася на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому за участю Трампа. Президента та першу леді одразу ж евакуювали, озброєного чоловіка затримали. 

