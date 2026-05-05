​Єврокомісія оголосила конкурс на участь у створенні Альянсу дронів ЄС-Україна

Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового Альянсу дронів ЄС-Україна, що має об’єднати виробників, новаторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
"Альянс дронів ЄС-Україна підтримуватиме розвиток передових технологій у сфері безпілотників та засобів протидії їм на основі «Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року» та Плану дій Європейської комісії щодо безпеки безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм", - йдеться в повідомленні.
Альянс об’єднає виробників та новаторів, стартапи, а також кінцевих користувачів з держав ЄС, ЄЕЗ та ЄАВТ, і України, і сприятиме нинішнім європейським зусиллям щодо створення потенціалу у сфері дронів та засобів протидії їм.
Створення Альянсу стало відповіддю на нещодавні неодноразові порушення повітряного простору країн-членів ЄС дронами.
Члени-засновники Альянсу будуть обрані з числа кандидатів, які мають досвід роботи в галузі оборонних дронів, із ЄС та України. Вони сформують перший склад правління Альянсу та відіграватимуть ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів.
Очікується, що Альянс розпочне свою діяльність у найближчі місяці, а прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися активізувати роботу у напрямку “Drone Deal” з Євросоюзом. У Drone Deal входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ.
- У 2025 році фон дер Ляєн анонсувала спільні європейські заходи щодо протидії зростаючій загрозі війни з використанням дронів.
- У лютому 2026 року Єврокомісія представила план дій щодо протидії зростаючим загрозам, що створюються безпілотними літальними апаратами для безпеки ЄС. Україна, своєю чергою, закликала Євросоюз спрямувати фінансову підтримку на масштабування виробництва БпЛА.