24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
​Єврокомісія оголосила конкурс на участь у створенні Альянсу дронів ЄС-Україна

Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового Альянсу дронів ЄС-Україна, що має об’єднати виробників, новаторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії

"Альянс дронів ЄС-Україна підтримуватиме розвиток передових технологій у сфері безпілотників та засобів протидії їм на основі «Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року» та Плану дій Європейської комісії щодо безпеки безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм", - йдеться в повідомленні.

Альянс об’єднає виробників та новаторів, стартапи, а також кінцевих користувачів з держав ЄС, ЄЕЗ та ЄАВТ, і України, і сприятиме нинішнім європейським зусиллям щодо створення потенціалу у сфері дронів та засобів протидії їм.

Створення Альянсу стало відповіддю на нещодавні неодноразові порушення повітряного простору країн-членів ЄС дронами. 

Члени-засновники Альянсу будуть обрані з числа кандидатів, які мають досвід роботи в галузі оборонних дронів, із ЄС та України. Вони сформують перший склад правління Альянсу та відіграватимуть ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів. 

Очікується, що Альянс розпочне свою діяльність у найближчі місяці, а прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.

