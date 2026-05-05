Британія ввела санкції проти РФ, спрямовані на обмеження виробництва дронів і протидію вербуванню мігрантів на війну

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження виробництва ударних дронів і протидію мережам, які залучають іноземних мігрантів до війни проти України.
Під обмеження потрапили 35 фізичних і юридичних осіб, зокрема учасники схем торгівлі людьми, які вербують мігрантів і відправляють їх на фронт або залучають до роботи на російських оборонних підприємствах. Йдеться, зокрема, про програми на кшталт «Алабуга Старт», пов’язані з виробництвом дронів.
Санкції також охоплюють компанії та бізнесменів, причетних до постачання компонентів і технологій для російської безпілотної програми, включно з постачальниками з третіх країн, таких як Китай і Таїланд.
Серед підсанкційних — Павло Нікітін, чия компанія розробляє дрон ВТ-40, який Росія масово використовує в атаках проти України. Також до списку внесено осіб, пов’язаних із вербуванням іноземців для участі у війні на боці Росії, зокрема Поліну Азарних, яка організовувала їхнє переміщення через РФ до України.
За даними британської сторони, у березні 2026 року Росія запускала понад 200 дронів щодня — це рекордний показник, який, імовірно, був перевищений і в квітні.