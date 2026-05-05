Британія ввела санкції проти РФ, спрямовані на обмеження виробництва дронів і протидію вербуванню мігрантів на війну

У Лондоні заявляють, що нові обмеження мають посилити тиск на російську економіку, зірвати військові ланцюги постачання та притягнути до відповідальності причетних до агресії проти України.

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження виробництва ударних дронів і протидію мережам, які залучають іноземних мігрантів до війни проти України.

Під обмеження потрапили 35 фізичних і юридичних осіб, зокрема учасники схем торгівлі людьми, які вербують мігрантів і відправляють їх на фронт або залучають до роботи на російських оборонних підприємствах. Йдеться, зокрема, про програми на кшталт «Алабуга Старт», пов’язані з виробництвом дронів.

Санкції також охоплюють компанії та бізнесменів, причетних до постачання компонентів і технологій для російської безпілотної програми, включно з постачальниками з третіх країн, таких як Китай і Таїланд.

Серед підсанкційних — Павло Нікітін, чия компанія розробляє дрон ВТ-40, який Росія масово використовує в атаках проти України. Також до списку внесено осіб, пов’язаних із вербуванням іноземців для участі у війні на боці Росії, зокрема Поліну Азарних, яка організовувала їхнє переміщення через РФ до України.

За даними британської сторони, у березні 2026 року Росія запускала понад 200 дронів щодня — це рекордний показник, який, імовірно, був перевищений і в квітні.