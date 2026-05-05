Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з очільником уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Як зазначив глава держави у своєму Telegram, між Україною та Грузією "дійсно є відкриті питання, і важливо, щоб на усіх рівнях був діалог".

Зеленський наголосив, що Україна поважає суверенітет Грузії та її народ. Він сподівається продовжити взаємодію з офіційним Тбілісі і надалі.

Іраклій Кобахідзе разом з іншими соратниками проросійського олігарха і засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі наприкінці 2024 року потрапили до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Президент Зеленський підписав указ, що затвердив заборону для прем'єра та інших політиків упродовж 10 років відвідувати Україну, а також мати з нашою державою економічні зв'язки.

Запровадження обмежень відбулося на тлі фактичної відмови уряду у Тбілісі від євроінтеграції і заморозки процесу відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Партія "Грузинська мрія" послідовно звинувачує Україну у спробі зробити з Грузії "другий фронт", а також утримує політв'язнем громадянина нашої держави Міхеїла Саакашвілі.