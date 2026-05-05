В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаПолітика

Зеленський у Єревані зустрівся із підсанкційним прем'єр-міністром Грузії

Обговорили "відкриті питання" між двома державами.

Зеленський у Єревані зустрівся із підсанкційним прем'єр-міністром Грузії
Володимир Зеленський та Іраклій Кобахідзе
Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з очільником уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Як зазначив глава держави у своєму Telegram, між Україною та Грузією "дійсно є відкриті питання, і важливо, щоб на усіх рівнях був діалог".

Зеленський наголосив, що Україна поважає суверенітет Грузії та її народ. Він сподівається продовжити взаємодію з офіційним Тбілісі і надалі.

Іраклій Кобахідзе разом з іншими соратниками проросійського олігарха і засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі наприкінці 2024 року потрапили до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Президент Зеленський підписав указ, що затвердив заборону для прем'єра та інших політиків упродовж 10 років відвідувати Україну, а також мати з нашою державою економічні зв'язки.

Запровадження обмежень відбулося на тлі фактичної відмови уряду у Тбілісі від євроінтеграції і заморозки процесу відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Партія "Грузинська мрія" послідовно звинувачує Україну у спробі зробити з Грузії "другий фронт", а також утримує політв'язнем громадянина нашої держави Міхеїла Саакашвілі

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies