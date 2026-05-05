Мадяр вважає, що марнотратство Орбана в останні дні роботи уряду загрожує бюджету країни

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звинуватив свого попередника Віктора Орбана у збільшенні витрат “в останню хвилину”, що ризикує перевищити цільові показники дефіциту бюджету країни цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мадяр інформує, що останні бюджетні розрахунки прогнозують дефіцит у розмірі 6,8% ВВП на цей рік, порівняно з початковою ціллю в 3,9%, яку пізніше було змінено до 5%.

“Ми отримали урядову постанову, яка показує, що кабінет Орбана, що йде, має намір повністю спустошити державну скарбницю”, – йдеться у дописі Мадяра у соціальних мережах.

Він пообіцяв відновити фінансову дисципліну після того, як його партія “Тиса” прийде до влади цими вихідними.

Валюта та облігації Угорщини цього року зросли через очікування, що Мадяр перевантажить економічну політику країни, відновивши доступ до мільярдів євро фондів Європейського Союзу.

У відповідь на публікацію Мадяра очільник канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляш заявив, що кабінет міністрів, що йде у відставку, призупинив нові бюджетні зобов'язання після квітневих виборів, а будь-які поточні витрати спрямовані виключно на забезпечення основних послуг.