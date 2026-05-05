Reuters: розвідка США не виявила значних змін в ядерному потенціалі Ірану

Для суттєвого стримування ядерної програми Ірану може знадобитися знищення або вилучення залишків запасів високозбагаченого урану.

Згідно із оцінкою американської розвідки, час, необхідний Ірану для створення ядерної зброї, не змінився з минулого літа. Раніше аналітики вважали, що атаки США та Ізраїлю відтермінували це приблизно до одного року.

Про це агенцію Reuters повідомили три джерела, обізнані з ситуацією.

Оцінки ядерної програми Тегерана загалом залишаються незмінними навіть після двох місяців війни, яку президент США Дональд Трамп частково розпочав, щоб не допустити створення Ісламською Республікою ядерної бомби.

За словами джерел, незмінність оцінок частково пояснюється тим, що остання військова кампанія США та Ізраїлю не була зосереджена на ядерних об’єктах. США переважно атакували звичайні військові можливості, керівництво Ірану та його оборонну промисловість. Це свідчить, що для суттєвого стримування ядерної програми Ірану може знадобитися знищення або вилучення залишків запасів високозбагаченого урану.

До 12-денної війни у червні американська розвідка вважала, що Іран може виготовити достатньо урану для бомби і створити саму зброю приблизно за 3–6 місяців. Після ударів по ядерних об’єктах у Натанз, Фордо та Ісфахан цей термін збільшився до приблизно 9–12 місяців.

Ці атаки знищили або серйозно пошкодили три відомі об’єкти зі збагачення урану. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії не може підтвердити місцезнаходження приблизно 440 кг урану, збагаченого до 60%. Вважається, що близько половини зберігається у підземному тунельному комплексі в Ісфахані, але перевірити це неможливо через припинення інспекцій.

МАГАТЕ оцінює, що загальний запас високозбагаченого урану потенційно достатній для створення до 10 ядерних бомб за умови подальшого збагачення.

Представниця Білого дому Олівія Вейлс заявила, що попередня операція «Midnight Hammer» знищила ядерні об’єкти Ірану, а нинішня кампанія «Epic Fury» підірвала оборонно-промислову базу країни.

Колишній аналітик розвідки США Ерік Бревер зазначив, що Іран, наскільки відомо, все ще має весь свій ядерний матеріал.

«Ймовірно, він зберігається глибоко під землею, куди американська зброя не може дістатися», - сказав він.

Останніми тижнями США розглядали операції, зокрема наземні рейди для вилучення запасів урану з підземних комплексів.

Іран неодноразово заперечував намір створити ядерну зброю. За даними США та МАГАТЕ, Тегеран припинив розробку боєголовок у 2003 році, хоча деякі експерти та Ізраїль вважають, що ключові елементи програми могли зберегтися.Експерти зазначають, що точно оцінити ядерний потенціал Ірану складно навіть для провідних розвідок світу.

Деякі чиновники, зокрема держсекретар США Марко Рубіо, вважають, що удари по системах ППО Ірану знизили ядерну загрозу, оскільки країні буде складніше захищати свої об’єкти.

Також впливають ліквідації ізраїльськими спецслужбами провідних іранських ядерних учених.