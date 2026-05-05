У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСвіт

Сепаратисти в канадській Альберті офіційно запустили процес референдуму про незалежність

Зібраних під петицією підписів має вистачити із запасом.

Сепаратисти в канадській Альберті офіційно запустили процес референдуму про незалежність
Фото: EPA/UPG

Організація "Залишайся вільною, Альберто", яка вимагає проголошення незалежності канадської провінції, зробила важливий крок до проведення референдуму з цього питання. На розгляд влади регіону було подано підписи під петицією щодо призначення голосування.

Як пише BBC, для того, щоб референдум відбувся, сепаратистам потрібно було отримати згоду 178 тисяч людей, що складає 10% від числа виборців. Організація натомість зібрала 300 тисяч підписів, які тепер потрібно верифікувати.

Процес може затягнутися через позов, який подали до суду представники корінних народів провінції. Вони стверджують, що відокремлення Альберти стало б порушенням їхніх прав, адже договори про співіснування і користування землями були підписані саме з канадським урядом.

Якщо позов буде відхилено, а петицію підтверджено, голосування за самостійність Альберти може відбутися вже у жовтні цього року. У бюлетень винесуть питання "Чи хочете ви відокремлення від Канади та проголошення незалежної держави?"

Сепаратисти керуються переконаннями, що влада в Оттаві експлуатує природні ресурси регіону і не дає йому розвиватися. Багата на нафту та газ провінція хотіла б видобувати більше палива, але обмежена федеральними екологічними законами.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies