Сепаратисти в канадській Альберті офіційно запустили процес референдуму про незалежність

Організація "Залишайся вільною, Альберто", яка вимагає проголошення незалежності канадської провінції, зробила важливий крок до проведення референдуму з цього питання. На розгляд влади регіону було подано підписи під петицією щодо призначення голосування.

Як пише BBC, для того, щоб референдум відбувся, сепаратистам потрібно було отримати згоду 178 тисяч людей, що складає 10% від числа виборців. Організація натомість зібрала 300 тисяч підписів, які тепер потрібно верифікувати.

Процес може затягнутися через позов, який подали до суду представники корінних народів провінції. Вони стверджують, що відокремлення Альберти стало б порушенням їхніх прав, адже договори про співіснування і користування землями були підписані саме з канадським урядом.

Якщо позов буде відхилено, а петицію підтверджено, голосування за самостійність Альберти може відбутися вже у жовтні цього року. У бюлетень винесуть питання "Чи хочете ви відокремлення від Канади та проголошення незалежної держави?"

Сепаратисти керуються переконаннями, що влада в Оттаві експлуатує природні ресурси регіону і не дає йому розвиватися. Багата на нафту та газ провінція хотіла б видобувати більше палива, але обмежена федеральними екологічними законами.