ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по багатоповерхівці у Херсоні, поранено жінку

У Комишанах атакували адміністративну будівлю.

Фото: З відкритих джерел

Росіяни вдарили з безпілотника по багатоповерхівці в Центральному районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Атака сталася близько 11:30. Пошкоджено фасад, вибито вікна.

Травми середнього ступеня тяжкості отримала 73-річна жінка, яка в момент влучання була на вулиці. 

Їй надається необхідна медична допомога.

Окрім того, близько опівдні російські окупанти з безпілотника атакували селище Комишани у Херсонському районі. Влучили в адмінбудівлю, унаслідок пошкоджено центральний вхід, вибито вікна. 

Інформація про поранених унаслідок цього удару не надходила.

