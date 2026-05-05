Ворог вдарив по багатоповерхівці у Херсоні, поранено жінку

Росіяни вдарили з безпілотника по багатоповерхівці в Центральному районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Атака сталася близько 11:30. Пошкоджено фасад, вибито вікна.

Травми середнього ступеня тяжкості отримала 73-річна жінка, яка в момент влучання була на вулиці.

Їй надається необхідна медична допомога.

Окрім того, близько опівдні російські окупанти з безпілотника атакували селище Комишани у Херсонському районі. Влучили в адмінбудівлю, унаслідок пошкоджено центральний вхід, вибито вікна.

Інформація про поранених унаслідок цього удару не надходила.