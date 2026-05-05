Поліція заявила про розкриття групового зґвалтування, вчиненого окупантами в Антрациті на Луганщині у 2014 році

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру чотирьом особам, які у 2014 році добровільно вступили до складу незаконного збройного формування так званої “військової комендатури м. Антрацит” та забезпечували функціонування окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Луганської області.

У червні 2014 року підозрювані спільно з іншими учасниками НЗФ незаконно затримали цивільну жінку, яка здійснювала гуманітарну діяльність, а також трьох осіб, що перебували разом із нею.

Потерпілих доставили до тимчасового місця утримання, а згодом — до приміщення комендатури в місті Антрацит, де їх незаконно утримували.

У комендатурі до потерпілої застосовували фізичне насильство, їй погрожували вбивством, завдавали тілесних ушкоджень. Жінку жорстоко побили, а потім кілька разів зґвалтували.

Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та свідчать про умисне жорстоке поводження з цивільним населенням.

Крім того, один із підозрюваних, використовуючи своє становище у структурі НЗФ, привласнив Fiat Doblo потерпілої.

Потерпіла перебувала у полоні до 28 вересня 2014 року.

За інформацією “Книги Катів”, головним підозрюваним у справі проходить Петрикін Олександр Миколайович (10.11.1971 р.н.), який обіймав посаду коменданта, позивний - Чорний Саша.

Інші підозрювані: Угрюмов Андрій Олександрович (12.03.1989 р.н.), Худолєй Єгор Володимирович (26.07.1988 р.н.), Карабан Денис Олександрович (06.05.1989 р.н.).

Правоохоронці відпрацювали структуру та особовий склад незаконного збройного формування, зібрали цифрові докази, встановили роль кожного учасника та задокументували їхню причетність до вчинення воєнних злочинів.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025000000000034 від 14.01.2025.