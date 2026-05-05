24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція заявила про розкриття групового зґвалтування, вчиненого окупантами в Антрациті на Луганщині у 2014 році

За інформацією “Книги Катів”, головним підозрюваним у справі проходить Петрикін Олександр Миколайович.

Поліція заявила про розкриття групового зґвалтування, вчиненого окупантами в Антрациті на Луганщині у 2014 році
Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру чотирьом особам, які у 2014 році добровільно вступили до складу незаконного збройного формування так званої “військової комендатури м. Антрацит” та забезпечували функціонування окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Луганської області.

У червні 2014 року підозрювані спільно з іншими учасниками НЗФ незаконно затримали цивільну жінку, яка здійснювала гуманітарну діяльність, а також трьох осіб, що перебували разом із нею.

Потерпілих доставили до тимчасового місця утримання, а згодом — до приміщення комендатури в місті Антрацит, де їх незаконно утримували.

У комендатурі до потерпілої застосовували фізичне насильство, їй погрожували вбивством, завдавали тілесних ушкоджень. Жінку жорстоко побили, а потім кілька разів зґвалтували.

Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та свідчать про умисне жорстоке поводження з цивільним населенням.

Крім того, один із підозрюваних, використовуючи своє становище у структурі НЗФ, привласнив Fiat Doblo потерпілої.

Потерпіла перебувала у полоні до 28 вересня 2014 року.

За інформацією “Книги Катів”, головним підозрюваним у справі проходить Петрикін Олександр Миколайович (10.11.1971 р.н.), який обіймав посаду коменданта, позивний - Чорний Саша.

Інші підозрювані: Угрюмов Андрій Олександрович (12.03.1989 р.н.), Худолєй Єгор Володимирович (26.07.1988 р.н.), Карабан Денис Олександрович (06.05.1989 р.н.).

Правоохоронці відпрацювали структуру та особовий склад незаконного збройного формування, зібрали цифрові докази, встановили роль кожного учасника та задокументували їхню причетність до вчинення воєнних злочинів.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025000000000034 від 14.01.2025.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies