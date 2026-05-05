У Росії анонсували вихід нової комп’ютерної гри нібито про 18-річного донбаського волонтера “Куінджі 93”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Пропагандисти стверджують, що гра відходить від військової тематики, а головний герой начебто навіть не бере зброю до рук.

“Проте у цій грі наявна і героїзація, і романтизація війни. Більше того, гра ретранслює офіційну кремлівську версію подій щодо вторгнення РФ в Україну”, – зазначили у Центрі.

У ЦПД додають, що, знаючи про значний вплив комп’ютерних ігор на молодь, російська пропаганда системно вплітає в ці ігри мілітаристські мотиви. Так пропагандисти нормалізують і героїзують війну для нового покоління, заохочуючи їх згодом взяти реальну зброю до рук.