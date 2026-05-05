За 15 тисяч доларів клієнти ставали “другими водіями” вантажівок.

У Волинській області керівника компанії підозрюють у налагодженні схеми незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Правоохоронці викрили директора фірми, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних чоловіків з метою незаконного переправлення за кордон.

За 15 тисяч доларів клієнти ставали “другими водіями” вантажівок і таким чином реєструвались у системі “Шлях” і виїздили до Польщі, але не повертались.

Ділка-директора затримано саме під час передачі грошей. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного каналу переправлення через держкордон.