У Волинській області керівника компанії підозрюють у налагодженні схеми незаконного виїзду за кордон.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Правоохоронці викрили директора фірми, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних чоловіків з метою незаконного переправлення за кордон.
За 15 тисяч доларів клієнти ставали “другими водіями” вантажівок і таким чином реєструвались у системі “Шлях” і виїздили до Польщі, але не повертались.
Ділка-директора затримано саме під час передачі грошей. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного каналу переправлення через держкордон.
