Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
На Волині затримали підозрюваного в організації втечі за кордон військовозобов'язаних у статусі водіїв

За 15 тисяч доларів клієнти ставали “другими водіями” вантажівок.

Фото: Державна прикордонна служба

У Волинській області керівника компанії підозрюють у налагодженні схеми незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Правоохоронці викрили директора фірми, який фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних чоловіків з метою незаконного переправлення за кордон. 

За 15 тисяч доларів клієнти ставали “другими водіями” вантажівок і таким чином реєструвались у системі “Шлях” і виїздили до Польщі, але не повертались. 

Ділка-директора затримано саме під час передачі грошей. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного каналу переправлення через держкордон.

  • Раніше стало відомо, що на кордоні з Молдовою прикордонники затримали одразу 13 порушників. Велику групу чоловіків з різних областей України, які намагалися незаконно виїхати за кордон, виявили прикордонники Подільського загону. 
