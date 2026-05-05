​«Азов Простір»: системна підтримка 1-го корпусу НГУ «Азов»

«Азов Простір» — офіційна громадська організація корпусу «Азов», що будує системний тил через партнерства з бізнесом, фондами та медіа.

Про організацію

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» — один із найбоєздатніших підрозділів українських збройних формувань. Корпус діє на найбільш напружених ділянках фронту і об'єднує шість бригад: «Буревій», «Азов», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Любарт» та артилерійську «Гармаш».

«Азов Простір» — офіційна громадська організація корпусу, створена для системного залучення ресурсів від бізнесу, фондів і небайдужих людей. Організація акумулює кошти і спрямовує їх безпосередньо в підрозділи у взаємодії з командуванням.

Які партнерства розвиває «Азов Простір»?

Розвиток партнерств — один із ключових напрямів роботи організації. У 2026 році «Азов Простір» підписала меморандуми з кількома організаціями.

БФ «Кожен Важливий» — благодійний фонд, який системно підтримує військовослужбовців. Меморандум закріпив спільний підхід до допомоги захисникам.

Медіа Ґрунт — партнерство передбачає спільні інформаційні, культурні, освітні та волонтерські ініціативи, а також системну інформаційну підтримку 1-го корпусу НГУ «Азов», його військовослужбовців і ветеранів.

Напрями роботи організації

«Азов Простір» працює у трьох напрямах:

матеріально-технічне забезпечення підрозділів: закупівля дронів, засобів зв'язку, транспорту, медичного обладнання для бригад корпусу;

платформа для бригадних ініціатив: єдиний тиловий ресурс для реалізації власних проєктів кожної з шести бригад;

«АЗОВ ДБАЄ» — соціальний напрям підтримки родин військовослужбовців.

Чому партнерська модель ефективніша за разові збори?

Разові збори закривають конкретну потребу в момент її виникнення. Системні партнерства з бізнесом і фондами забезпечують постійний ресурс — це дає можливість планувати закупівлі наперед і оперативно реагувати на нові запити від підрозділів.

Представники організації беруть участь у міжнародних заходах — зокрема, у форумі NAU в Ріміні (березень 2026), де обговорювались стратегії відбудови України та залучення іноземного бізнесу.

«Азов Простір» будує саме таку модель: довгострокові партнерства замість ситуативних кампаній.

Як долучитися до підтримки

Актуальні ініціативи, реквізити та звіти — на офіційному сайті організації azovprostir.org.

Слідкуйте за оновленнями в Instagram @azovprostir і Telegram-боті.