Генштаб розповів у Facebook деталі про ураження "ВНИИР-Прогресс”, НПЗ “Киришиский” та низки інших ворожих об'єктів. Атаку провели для зниження потенціалу агресора.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток "Комета". Їх застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі.

"Окрім того, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу «Киришский» у Ленінградській області рф з подальшою пожежею на території об’єкту. Дані підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", – повідомили в Генштабі.

Масштаби збитків уточнюються.

"Також впродовж минулої доби наші воїни успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на ТОТ Луганщини, командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію “Каста” (Єлисеївка) противника у Запорізькій області і склад матеріально-технічних засобів у околицях міста Донецьк", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба СБУ додала, що ударів по нафтоперекачувальній станції "Кириши" та НПЗ завдали її бійці спільно з СБС і ССО.

"Внаслідок атаки безпілотників СБУ на «Кірішінафтооргсинтез» зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. На території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами", – повідомили в СБУ.