Одещина готується відкрити пляжі: цього літа можуть працювати понад 30 зон відпочинку

В Одеській області готуються до старту літнього сезону з акцентом на оздоровлення та реабілітацію, зокрема для військових і їхніх родин. Влада планує відкрити не менше ніж 30 ділянок узбережжя — не менше, ніж торік.

“За останні роки ми бачимо стійку тенденцію до розширення безпечних зон відпочинку. Якщо у 2023 році ми відкрили 6 пляжів, то вже у 2025 році їх було понад 30. Цього року очікуємо, що кількість відкритих ділянок буде не меншою”, — написав глава ОВА Олег Кіпер.

Доступ до пляжів погоджують із військовими. Вже підписано спільний наказ із командуванням оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Спеціальні комісії перевірять узбережжя і визначать зони, де дозволять відпочинок і роботу бізнесу.

Серед обов’язкових умов — наявність рятувальних постів і човнів, систем оповіщення, укриттів поблизу та чітке позначення зон для купання.

Водночас діятимуть обмеження: регламентований час перебування на пляжах, заборона на використання плавзасобів (крім рятувальних) і закритий доступ до небезпечних ділянок.

Влада наголошує, що безпека залишається пріоритетом, а відкриття пляжів також має підтримати місцевий бізнес і бюджет.