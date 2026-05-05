24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Одещина готується відкрити пляжі: цього літа можуть працювати понад 30 зон відпочинку

Доступ до пляжів погоджують із військовими.

Одещина готується відкрити пляжі: цього літа можуть працювати понад 30 зон відпочинку
Фото: Телеграм / Олег Кіпер

В Одеській області готуються до старту літнього сезону з акцентом на оздоровлення та реабілітацію, зокрема для військових і їхніх родин. Влада планує відкрити не менше ніж 30 ділянок узбережжя — не менше, ніж торік.

“За останні роки ми бачимо стійку тенденцію до розширення безпечних зон відпочинку. Якщо у 2023 році ми відкрили 6 пляжів, то вже у 2025 році їх було понад 30. Цього року очікуємо, що кількість відкритих ділянок буде не меншою”, — написав глава ОВА Олег Кіпер.

Доступ до пляжів погоджують із військовими. Вже підписано спільний наказ із командуванням оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Спеціальні комісії перевірять узбережжя і визначать зони, де дозволять відпочинок і роботу бізнесу.

Серед обов’язкових умов — наявність рятувальних постів і човнів, систем оповіщення, укриттів поблизу та чітке позначення зон для купання.

Водночас діятимуть обмеження: регламентований час перебування на пляжах, заборона на використання плавзасобів (крім рятувальних) і закритий доступ до небезпечних ділянок.

Влада наголошує, що безпека залишається пріоритетом, а відкриття пляжів також має підтримати місцевий бізнес і бюджет.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies