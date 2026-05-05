У місті Калуш внаслідок горіння сухої трави загинув літній чоловік

У місті Калуш на Івано-Франківщині під час ліквідації пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження.

Загалом протягом минулої доби горіло в екосистемах Вінниччини, Житомирщини, Кіровоградщини, Львівщини, Миколаївщини, Сумщини, Тернопільщини, Хмельниччини та інших регіонів. Загальна кількість пожеж – 207, на площі майже 73 тисячі га.

“Вкотре закликаємо дотримуватися правил пожежної безпеки, адже вогонь за лічені хвилини на своєму шляху знищує все та забирає найцінніше – людське життя”, – звернулися рятувальники.