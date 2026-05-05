Росіяни знову скасували парад в окупованому Криму "з міркувань безпеки"

У тимчасово окупованому Криму росіяни відмовилися від проведення параду та ходи "Безсмертного полку" 9 травня "з міркувань безпеки".
Про це повідомляє проєкт "Крим Реалії".
"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня великої перемоги в Республіці Крим цього року не планується. Також не буде організованої ходи «Безсмертного полку». Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки", – заявив кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.
Він зазначив, що натомість плануються "святкові заходи в різних форматах". У яких саме форматах, він не уточнив.
- Нагадаємо, що росіяни скасували парад 9 травня в окупованому Криму вже кілька разів поспіль - зокрема у 2023, 2024, 2025 та 2026 роках. Причина завжди одна й та сама - "міркування безпеки".
- Раніше Міноборони Росії заявило, що в параді на Красній площі в Москві вперше з 2007 року не братиме участь колона військової техніки. Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що парад до Дня перемоги пройде "у скороченому форматі" через нібито "терористичну загрозу" з боку України, а також тому, що цього року "дата не ювілейна". При цьому напередодні 9 травня В Москві та Санкт-Петербурзі вимкнули мобільний інтернет.