Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки "Примари" під час однієї з операцій у квітні 2026 року уразили низку цілей ворога в окупованому Криму.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Уражено та виведено з ладу:

три десантно-штурмові катери проєкту 05060;

судно забезпечення;

ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;

протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.

"Окремий епізод - ухилення борта “Примар” від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Вперше ГУР атакувало два такі літаки у вересні 2025 року.