Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоВійна

"Примари" ГУР у квітні атакували в Криму літак Бе-12 "Чайка", три катери та судно забезпечення росіян

Попри спроби росіян завадити виконанню бойового завдання, бійці ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат.

"Примари" ГУР у квітні атакували в Криму літак Бе-12 "Чайка", три катери та судно забезпечення росіян
Робота ГУР
Фото: Скриншот відео

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки "Примари" під час однієї з операцій у квітні 2026 року уразили низку цілей ворога в окупованому Криму.

Про це повідомляє ГУР Міноборони

Уражено та виведено з ладу:

  • три десантно-штурмові катери проєкту 05060;
  • судно забезпечення;
  • ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;
  • протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.

"Окремий епізод - ухилення борта “Примар” від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію", - йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, що літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Вперше ГУР атакувало два такі літаки у вересні 2025 року.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies