Буданов: якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать

"Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки".

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що якщо припинення вогню, оголошене Україною буде взаємним, то воно може бути продовжене. Водночас він наголосив, що Україна "стежить за кожним кроком ворога".

Про це він написав у Telegram.

"Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", – наголосив Буданов.

Він також зазначив, що президент України цим кроком "довів усьому світові свою відданість миру".

"Наступний крок – за Росією. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", – додав Буданов.