Буданов: якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що якщо припинення вогню, оголошене Україною буде взаємним, то воно може бути продовжене. Водночас він наголосив, що Україна "стежить за кожним кроком ворога".
Про це він написав у Telegram.
"Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", – наголосив Буданов.
Він також зазначив, що президент України цим кроком "довів усьому світові свою відданість миру".
"Наступний крок – за Росією. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", – додав Буданов.
- 29 квітня очільник Кремля Владімір Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир’я на один день - 9 травня. Президент Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про “короткострокову тишу”. Зеленський також заявив, що Україна не отримувала пропозицій про перемир’я на 9 травня.
- 4 травня російське міноборони заявило, що 8 і 9 травня "оголошується перемир’я", і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує "зірвати святкування дня перемоги". Також там запропонували жителям Києва і співробітникам іноземних диппредставництв "своєчасно покинути місто".
- Президент Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.