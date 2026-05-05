ГоловнаПолітика

Корнієнко: вибори під час короткострокового припинення вогню неможливі

"Тільки при гарантованому мирі і з гарантованими гарантіями безпеки, коли можна провести всі наші процедури: півроку написати закон, прийняти закон, обговорити закон". 

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко
Фото: скріншот

Будь-які виборчі процедури в Україні можуть бути проведені лише за умови миру з реальними гарантіями безпеки, а не під час короткострокових непідкріплених безпекою ceasefire.

Про це на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період заявив голова групи та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає кореспондентка Lb.ua.

"Безпекова ситуація, на жаль, не покращується, я би навіть сказав, що погіршується з точки зору атаки на мирних мешканців, на інфраструктуру мирну. І просто те, що ми бачимо на лівому березі Дніпра, в широкому контексті, то це, звичайно, жахливо. Це і Харківська область, Сумська, Чернігівська, дуже великі обстріли, Херсонська область, так само Херсон-місто", - розповів Корнієнко.

Він зазначив, що Росія не йде на переговори, і це впливає на весь безпековий периметр країни. Україна, за його словами, продовжує оборонятися від агресора.

"Натомість ми чуємо, читаємо, як завжди, в анонімних джерелах різні інсинуації, що треба оголосити ceasefire, щоб зняти санкції, ще щось. Ясно, що ми категорично проти зняття санкцій. Тим більше на таких умовах і в такій розмові. Але я думаю, що це менше наше питання, більше президента та урядове", - наголосив він.

Натомість безпосереднім питанням робочої групи Корнієнко назвав саме законодавчу підготовку виборчого процесу. 

"Наше питання - це знову таки вибори. І тут очевидно, що ніяких виборів під час короткострокових, незабезпечених безпекою ceasefire бути не може. І тільки при гарантованому мирі і з гарантованими гарантіями безпеки, коли можна провести всі наші процедури, про які ми тут багато говорили, - півроку написати закон, прийняти закон, обговорити закон", - пояснив віцеспікер.

"Ми маємо знову повторити, і ми повторимо це, і будемо скільки треба повторювати, що під час відкритих воєнних дій, відкритої стадії конфлікту і в рамках воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури, і це не є безпечно для громадян України в першу чергу", - підсумував Корнієнко.

  • Офіційна позиція керівництва держави залишається незмінною: вибори можливі лише після завершення дії режиму воєнного стану. Володимир Зеленський називав умовою проведення виборів цілковите припинення вогню
  • Раніше в США закидали Зеленському "нелегітимність" через непроведення виборів. Вибори на час воєнного стану заборонені Конституцією.
  • У січні ЦВК підготувала проєкт закону про повоєнні вибори. Він передбачає, що вибори не можуть стартувати одразу після завершення воєнного стану. ЦВК пропонує перехідний період щонайменше шість місяців.
