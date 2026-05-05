В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Нікопольський район: відомо загиблого та постраждалих

Окупанти завдали удару дроном по місцевому підприємств.

Росіяни атакували Нікопольський район: відомо загиблого та постраждалих
Фото: Національна поліція України

Близько 13.00 год 5 травня росіяни атакували Нікопольський район. Є жертви.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, тринадцять зазнали поранень.

Росіяни атакували безпілотниками підприємство у Нікополі. Загинув 27-річний працівник. В епіцентрі вибуху також опинився 56-річний чоловік — його у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Вранці окупанти поцілили по території ще одного промислового підприємства. Згодом атакували дроном цивільний автомобіль у місті Марганець, вантажний автомобіль у Червоногригорівській громаді та маршрутний автобус у Марганці. Крім того, завдали артилерійського удару по прибережній території Нікополя.

Внаслідок атак поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали одинадцять людей віком від 34 до 71 року

"Слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, підприємств, навчального та медичного закладів, магазинів, приватних будинків і транспортних засобів", - повідомили в Нацполіції.

  • Упродовж доби російська армія понад 20 разів атакувала 5 районів Дніпропетровщини. Била ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. Двоє людей дістали поранення у Дніпрі та Нікопольському районі. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies