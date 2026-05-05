Росіяни атакували Нікопольський район: відомо загиблого та постраждалих

Близько 13.00 год 5 травня росіяни атакували Нікопольський район. Є жертви.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, тринадцять зазнали поранень.

Росіяни атакували безпілотниками підприємство у Нікополі. Загинув 27-річний працівник. В епіцентрі вибуху також опинився 56-річний чоловік — його у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Вранці окупанти поцілили по території ще одного промислового підприємства. Згодом атакували дроном цивільний автомобіль у місті Марганець, вантажний автомобіль у Червоногригорівській громаді та маршрутний автобус у Марганці. Крім того, завдали артилерійського удару по прибережній території Нікополя.

Внаслідок атак поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали одинадцять людей віком від 34 до 71 року.

"Слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, підприємств, навчального та медичного закладів, магазинів, приватних будинків і транспортних засобів", - повідомили в Нацполіції.