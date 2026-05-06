Столичний голова Віталій Кличко повідомив, що від початку року у Солом’янському та Шевченківському районах прибрали близько 500 МАФів.

“Разом з головами районів столиці, в межах двомісячника з благоустрою, який розпочали в березні, перевірив як наводять лад у місті. Зокрема, у Солом’янському районі — на проспекті Повітряних Сил — оглянули новий невеличкий сквер, який створили на місці прибраних 25 МАФів. Загалом від початку року у Солом’янському та Шевченківському районах прибрали близько 500 тимчасових споруд. Із червня активні роботи з демонтажу МАФів розпочнуть на лівому березі столиці”, – написав Кличко .

Також мер перевірив, як ліквідували стихійне сміттєзвалище у Святошинському районі. З одного гектара цієї території вивезли 1200 куб м сміття. Та встановили камери відеоспостереження для унеможливлення повторення порушень.

Кличко доручив главам районів надати інформацію про подібні сміттєзвалища, щоб міська влада допомогла прибрати їх.

Столичний голова акцентував, що очільники районів відповідальні за те, як виглядають вулиці й двори в їхніх районах. Наголосив, що скрізь має бути наведений лад після зими.